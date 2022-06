 Wirtschaft: ROUNDUP: Statistik: Tausende Behandlungsfehler in Kliniken und Arztpraxen

ROUNDUP: Statistik: Tausende Behandlungsfehler in Kliniken und Arztpraxen

Verpatzte Operationen, übersehene Knochenbrüche, beschädigte Implantate, verwechselte Medikamente: In Deutschlands Krankenhäusern und Arztpraxen ist es im vergangenen Jahr erneut zu Tausenden Behandlungsfehlern bekommen. Das geht aus Zahlen des Medizinischen Dienstes Bund hervor, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt worden. Danach untersuchte die Expertenorganisation 2021 insgesamt 13 050 Verdachtsfälle, wobei 3665 Behandlungsfehler entdeckt wurden.