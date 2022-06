 Wirtschaft: Rund 70 000 Menschen protestieren in Brüssel für bessere Löhne

Etwa 70 000 Beschäftigte verschiedener Branchen haben am Montag in der belgischen Hauptstadt Brüssel für höhere Löhne demonstriert. Das geht aus Angaben der Polizei und von Gewerkschaften hervor. Wegen des landesweiten Streiks war der Reiseverkehr stark eingeschränkt. Der größte belgische Flughafen in Brüssel strich sämtliche Starts von Passagiermaschinen. Ein Großteil des Sicherheitspersonals wolle an dem nationalen Protesttag teilnehmen, hieß es auf der Webseite des Flughafens.

BRÜSSEL Auch im öffentlichen Nahverkehr kam es vielerorts zu Einschränkungen, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. In Brüssel etwa fielen fast alle U-Bahn-Fahrten aus. Mehrere große Gewerkschaften hatten zu dem Protest aufgerufen. Sie fordern eine Änderung des belgischen Lohngesetzes. Die Preise zum Beispiel für Energie und Nahrung stiegen immer weiter, die Löhne aber nicht, hieß es in dem Aufruf. Das Lohngesetz ermögliche aus ihrer Sicht keine ausreichenden Lohnangleichungen.

