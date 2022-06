 Wirtschaft: Scholz' erster Gipfel: G7-Staaten beenden Gespräche in Elmau

Scholz' erster Gipfel: G7-Staaten beenden Gespräche in Elmau

Mit Gesprächen über die neue Weltordnung nach dem Ukraine-Krieg beenden die führenden demokratischen Wirtschaftsmächte am Dienstag den G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern. Erwartet werden zudem konkrete Finanzzusagen der Staats- und Regierungschefs im Kampf gegen Hungersnöte, die durch die russische Blockade wichtiger ukrainischer Häfen vor allem in Ostafrika drohen.