 Wirtschaft: Scholz erwartet keine sozialen Unruhen

Kanzler Olaf Scholz rechnet nicht mit massiven gesellschaftlichen Verwerfungen in der aktuellen Krise. Auf die Frage, ob er wegen steigender Energiepreise soziale Unruhen erwarte, antwortete der SPD-Politiker bei seiner Sommerpressekonferenz am Donnerstag in Berlin: "Nein, ich glaube nicht, dass es in diesem Land zu Unruhen in dieser skizzierten Form kommen wird. Und zwar deshalb, weil Deutschland ein Sozialstaat ist."