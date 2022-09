 Wirtschaft: Scholz macht Putin für schwierige Lage in Deutschland verantwortlich

Scholz macht Putin für schwierige Lage in Deutschland verantwortlich

Kanzler Olaf Scholz hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen dessen Angriffskriegs auf die Ukraine für die schwierige Lage auch in Deutschland verantwortlich gemacht. "Unser Land steht vor einer schweren Zeit", sagte der SPD-Politiker am Sonntag in Berlin bei der Vorstellung des dritten Entlastungspakets der Bundesregierung zur Abfederung steigender Preise für die Bürger.