 Wirtschaft: Scholz spricht mit Unternehmen über Energie und Lieferketten

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich mit Vorstandschefs deutscher Unternehmen über die befürchteten Probleme bei der Energieversorgung ausgetauscht. An dem zweistündigen Gespräch am Montag im Kanzleramt habe auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) teilgenommen, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Auch Einschränkungen in den Lieferketten durch den russischen Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie seien Thema gewesen.

BERLIN Scholz und Habeck hätten sich entschlossen gezeigt, den Kurs einer beschleunigten Energiewende "entschieden fortzusetzen" und dafür zu sorgen, dass Deutschland weniger von einzelnen Energielieferanten abhängig ist. Die Unternehmen hätten unter anderem die besonderen Herausforderungen durch die hohe Inflation und hohe Energiepreise beschrieben, erklärte Hebestreit. Notwendig seien gemeinsame Anstrengungen, um die Inflation zu bekämpfen.

