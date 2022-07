 Wirtschaft: Scholz trifft Macron zu Arbeitsessen im Élyséepalast

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist an diesem Montag zu einem Kurzbesuch nach Paris. Im Elysée-Palast, dem Amtssitz des französischen Präsidenten, steht am Abend ein Arbeitsessen mit Staatschef Emmanuel Macron auf dem Programm. Dabei dürfte es insbesondere um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die daraus resultierende Energiekrise sowie die Probleme vieler Länder bei der Versorgung mit Getreide gehen.

PARIS Für den Bundeskanzler ist dies nach seinem Antrittsbesuch im Dezember die zweite offizielle Begegnung mit Macron in Paris. Die beiden hatten sich in den vergangenen Tagen bei einer Serie von internationalen Gipfeln gesehen. Zudem waren sie im vergangenen Monat gemeinsam zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Macron ist derzeit nach einer Schlappe bei der Parlamentswahl auch mit der Bildung einer neuen Regierung beschäftigt.

