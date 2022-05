 Wirtschaft: Scholz: Ukraine-Krieg erhöht Druck auf Klimaziel

Deutschland muss nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine seine Klimaziele noch entschlossener verfolgen. Das Vorhaben, bis 2045 CO2-neutral zu werden, habe durch den Krieg von Russlands Präsident Wladimir Putin "noch an Bedeutung gewonnen", sagte Scholz am Donnerstag zum Abschluss des Weltwirtschaftsforums in Davos in der Schweiz. "'Jetzt erst recht!' lautet deshalb die Devise." Der russische Krieg sei zwar nicht "alleiniger Auslöser der Zeitenwende", erhöhe aber den Handlungsdruck. Würden die Pariser Klimaziele verfehlt, steuere die Welt auf eine Katastrophe zu.