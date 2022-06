 Wirtschaft: Scholz will Erweiterung der EU mit Reformen erleichtern

Scholz will Erweiterung der EU mit Reformen erleichtern

Bundeskanzler Olaf Scholz fordert EU-Reformen, um die Aufnahme neuer Mitglieder zu erleichtern. Nicht nur die Kandidaten für einen Beitritt, auch die EU selbst müsse sich auf Erweiterung der Union vorbereiten, sagte der SPD-Politiker in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Dazu muss sie ihre Strukturen und Entscheidungsprozesse modernisieren. Nicht immer wird alles einstimmig entschieden werden können, was heute einstimmig entschieden werden muss." Darüber wolle er beim EU-Gipfel am kommenden Donnerstag und Freitag sprechen.