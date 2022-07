 Wirtschaft: Selenskyj hofft auf Durchbruch in Istanbul - und an der Front

Selenskyj hofft auf Durchbruch in Istanbul - und an der Front

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt auf einen Erfolg der Getreideverhandlungen am Freitag in Istanbul. "Morgen erwarten wir Nachrichten für unseren Staat aus der Türkei - bezüglich der Entsperrung unserer Häfen", sagte Selenskyj am Donnerstagabend in seiner täglichen Videoansprache.