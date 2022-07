 Wirtschaft: Seltener Starkregen und Überschwemmungen in Golfstaaten

Seltener Starkregen und Überschwemmungen in Golfstaaten

In der Golfregion haben starker Regenfall und ungewöhnliche Überschwemmungen für Verwüstungen gesorgt. Bilder lokaler TV-Sender zeigten am Donnerstag Wassermassen auf den Straßen der sonst im Sommer von Dürre und Hitze geplagten Region. In Katar, dem Gastgeberland der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft, warnten die Behörden bis zum Wochenende vor Gewittern und Windböen. Auf Videos der Zeitung "Al Sharq" war zu sehen, wie die Küstenpromenade überschwemmt wurde.