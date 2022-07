 Wirtschaft: SPD-Fraktionsgeschäftsführerin will 'Schutzschirm für gute Arbeit'

SPD-Fraktionsgeschäftsführerin will 'Schutzschirm für gute Arbeit'

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, hat davor gewarnt, im Wandel hin zu einer klimafreundlicheren Wirtschaft soziale Fragen zu vernachlässigen. Gebraucht werde ein "Schutzschirm für gute Arbeit", sagte Mast vor Journalisten in Pforzheim. "Wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit Menschen in Beschäftigung bleiben - und zwar in gut bezahlter", betonte sie.