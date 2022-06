 Wirtschaft: Staatsrundfunk: Athen will in USA F-35-Tarnkappenbomber kaufen

Staatsrundfunk: Athen will in USA F-35-Tarnkappenbomber kaufen

Griechenland will von den USA 20 Tarnkappenbomber vom Typ F-35 kaufen. Der Antrag (Letter of Request) solle im nächsten Monat an Washington übermittelt werden, berichtete der staatliche Rundfunk am Mittwoch unter Berufung auf Regierungskreise. Das Programm soll nach Schätzungen etwa 3,5 Milliarden Euro kosten. Die ersten Tarnkappen-Jets sollen demnach 2028 geliefert werden.