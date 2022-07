 Wirtschaft: Statistik: 178 000 Wohnungslose zum Jahresbeginn in Unterkünften in Deutschland

Statistik: 178 000 Wohnungslose zum Jahresbeginn in Unterkünften in Deutschland

In Deutschland waren Ende Januar dieses Jahres rund 178 000 wohnungslose Menschen in Not- und Gemeinschaftsunterkünften sowie vorübergehenden Übernachtungsmöglichkeiten untergebracht. Die deutliche Mehrheit davon waren mit 62 Prozent Männer, 37 Prozent der untergebrachten Wohnungslosen waren Frauen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Für ein Prozent der Menschen sei das Geschlecht mit "unbekannt" angegeben worden. Die erstmals erstellte Statistik basiert demnach auf Meldungen von Kommunen und Einrichtungen.