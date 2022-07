 Wirtschaft: Störungen am Londoner Flughafen Luton wegen extremer Hitze

Störungen am Londoner Flughafen Luton wegen extremer Hitze

Am Londoner Flughafen Luton hat die extreme Hitze für erhebliche Störungen gesorgt. Durch die hohen Temperaturen sei die Oberfläche des Rollfeldes beschädigt worden, teilte der Flughafen am Montagnachmittag mit. Derzeit seien Reparaturarbeiten in Gange. Berichten zufolge mussten mehrere Flüge gestrichen oder umgeleitet werden.