 Wirtschaft: Studie: Klimawandel kostet in Deutschland jährlich 6,6 Milliarden

Studie: Klimawandel kostet in Deutschland jährlich 6,6 Milliarden

Der Klimawandel hat in Deutschland seit 2000 jährliche Schäden von durchschnittlich 6,6 Milliarden Euro verursacht. Insgesamt seien es rund 145 Milliarden Euro gewesen. Zu diesem Ergebnis kommt eine vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beauftragte Studie zu den Kosten der Klimawandelfolgen in Deutschland, die am Montag veröffentlicht wurde.