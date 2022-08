 Wirtschaft: Studie sieht Vor- und Nachteile von Atommülllager an der Weser

Studie sieht Vor- und Nachteile von Atommülllager an der Weser

Die Atommüllentsorgung im Endlager Schacht Konrad in Salzgitter wäre einer Studie zufolge auch ohne das Bereitstellungslager im Dreiländereck von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen möglich. Ein solches Lager hätte demnach aber durchaus Vorteile - auch für andere Zwischenlager-Standorte. Die Untersuchung habe ergeben, "dass mit einer geeigneten Vorausplanung des Gebindeabrufs das Endlager Konrad mit und ohne Bereitstellungslager [...] beschickt werden kann", heißt es in einer am Mittwoch vorgestellten, von den Ländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen beauftragten Studie des TÜV Nord.