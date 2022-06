 Wirtschaft: Suche nach Ausweg aus Regierungskrise in Frankreich dauert an

Suche nach Ausweg aus Regierungskrise in Frankreich dauert an

In Frankreich gehen nach der Schlappe von Präsident Emmanuel Macron bei der Parlamentswahl die Bemühungen zur Lösung der Regierungskrise weiter. Premierministerin Élisabeth Borne setzte am Freitag in Paris ihre Gespräche mit anderen Parteien fort, um die Möglichkeit einer Koalition oder themenbezogenen Zusammenarbeit auszuloten. Das Mitte-Bündnis des Präsidenten hatte am Sonntag seine absolute Mehrheit verloren. Macron forderte die anderen Parteien daraufhin am Mittwoch im Interesse der Nation zu Kompromissen auf.