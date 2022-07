 Wirtschaft: Swiss Re kehrt in die Gewinnzone zurück

Swiss Re kehrt in die Gewinnzone zurück

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re ist im zweiten Quartal in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Nach einem herben Verlust im ersten Jahresviertel stand nach den ersten sechs Monaten unter dem Strich ein Gewinn von 157 Millionen US-Dollar (154 Mio Euro), wie der Rivale von Munich Re und Hannover Rück am Freitag in Zürich mitteilte. Damit schnitt das Unternehmen etwas besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet, blieb aber weit hinter dem Gewinn von gut einer Milliarde Dollar aus dem ersten Halbjahr 2021 zurück.