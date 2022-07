 Wirtschaft: Tag Immobilien plant Refinanzierung von Übernahme durch Kapitalerhöhung

Die TAG Immobilien plant eine Kapitalerhöhung über Bezugsrechte. Das Immobilienunternehmen will dadurch die Übernahme der polnischen Immobiliengesellschaft Robyg zum Teil refinanzieren. Wie der Konzern am Freitag in Hamburg mitteilte, werden den bestehenden Aktionären dazu rund 29 Millionen neue Aktien angeboten. Investoren sollen voraussichtlich von diesem Dienstag pro 101 bestehender Tag-Aktien 20 neue Anteile an der Gesellschaft zu einem Bezugspreis von 6,90 Euro je Papier erwerben können. Die Bezugsfrist ende voraussichtlich am 25. Juli.

HAMBURG Durch die Kapitalerhöhung rechnet sich das Tag-Management einen Bruttoerlös in Höhe von 200 Millionen Euro aus. Das Grundkapital steige durch die Maßnahme um rund 19,8 Prozent, hieß es vom Unternehmen weiter. An der Börse rutschte die im MDax notierte Aktie auf die Nachricht um mehr als vier Prozent ab. Tag Immobilien hatte die Übernahme der polnischen Immobiliengesellschaft Robyg Ende 2021 angekündigt und dafür eine 650 Millionen Euro schwere Brückenfinanzierung genutzt. In deren teilweise Rückzahlung sollen nun die Erlöse aus der Kapitalerhöhung fließen.

