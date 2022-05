 Wirtschaft: TAGESVORSCHAU: Termine am 01. Juni 2022

Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 01. Juni

FRANKFURT ^ TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: SMG European Recovery Spac, Erstnotiz General Standard 10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: New Work, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: RAG-Stiftung Jahres-Pk zum Geschäftsjahr 2021 11:00 DEU: Eckert & Ziegler, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Frankfurter Bankgesellschaft: Pressegespräch "Ausblick 2030: Frankfurter Bankgesellschaft bereit für weiteres Wachstum" 14:00 DEU: Biontech, Hauptversammlung (online) 22:05 UsA: Hewlett Packard Enterprise, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Börse, Handelsstatistik 05/22 USA: Kfz-Absatz 05/22 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Investitionen Q1/22 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 04/22 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 04/22 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 04/22 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 04/22 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 04/22 14:30 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 04/22 16:00 CAN: BoC, Zinsentscheid 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 05/22 20:00 USA: Fed Beige Book 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 LUX: Mündliche Verhandlung am EuGH zu dem Rechtsstreit um Minderung bzw. Erstattung des Reisepreises wegen Covid-19-Pandemie DEU: BDEW Kongress 2022, Berlin (bis 2.6.22) Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. + 16.30 Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) „Energiepolitik in Zeiten der Transformation" + 17.00 Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) „Die Mobilitäts- und Digitalpolitik der Bundesregierung" + 18.00 Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) „Klima- und energiepolitische Antworten auf die Krise unserer Zeit" DEU: Dritter Tag der Hannover Messe (bis 2. Juni), Hannover + 09.30 - 12.30: Fachtagung der IG Metall und der Technology Academy der Messe zum Thema „Die Energiewende wird konkret - Perspektiven für Klima, Standorte und Beschäftigung" - u.a. mit IG-Metall-Vizechefin Christiane Benner, Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies sowie Vertretern aus Stahlindustrie und Energieforschung 11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zur Abwicklung der Banco Popular Espanol 11:00 LUX: EuGH-Urteil zur Untersagung der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens durch Tata Steel und ThyssenKrupp EUR: BIZ und NGFS, Green Swan Conference 2022 (online) (Tag 2 von 2) u.a. mit EZB-Präsidentin Lagarde (13.00 Uhr) zum Thema "Central banks and the green transition: what's next?" HUN: Grundsteinlegung BMW-Werk in Debrecen (Ungarn) 14.00 Online-Roundtable mit Produktionsvorstand Nedeljkovic 14:15 DEU: Kongress Deutscher Lokalzeitungen mit Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz. Thema der Veranstaltung des Kongresses Deutscher Lokalzeitungen 2022 sind unter anderem die Einschränkungen der Meinungs- und Pressevielfalt in Russland. DEU: Kroatiens Ministerpräsidenten Andrej Plenkovic zu Gast in Berlin + 18.00 Empfang durch Bundeskanzler Olaf Scholz FIN: Cybersecurity-Konferenz SPHERE22