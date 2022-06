 Wirtschaft: TAGESVORSCHAU: Termine am 02. Juni 2022

Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 02. Juni

FRANKFURT ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 FRA: Remy Cointreau, Jahreszahlen (detailliert) 10:00 DEU: Nordzucker AG, Bilanz-Pk (online) 10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Mainova, Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 DEU: Röchling-Gruppe, Bilanz-Pk, Mannheim 14:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Ciena, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 05/22 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 05/22 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 05/22 11:00 EUR: Erzeugerpreise 04/22 14:15 USA: ADP Beschäftigung 05/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 AUT: Opec+ Ministertreffen (online) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 04/22 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/22 (endgültig) 17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteile zur Haftung von Internet-Plattformen für Urheberrechtsverletzungen, Karlsruhe 09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht äußert sich zum Schonvermögen für Immobilienbesitzer. Konkret geht es um die Frage, ob die Abhängigkeit des sozialrechtlichen Verwertungsschutzes für selbst bewohntes Wohneigentum von der aktuellen Bewohnerzahl mit dem Grundgesetz vereinbar ist. DEU: Fortsetzung Innenministerkonferenz (IMK), Würzburg DEU: Vierter und letzter Tag der Hannover Messe, Hannover 11:00 DEU: Online-Pk Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) zu Umsätzen & Kaufverhalten nach drei Monaten Ukraine-Konflikt, Berlin 15:00 DEU: Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz + Pk im Anschluss an die Beratungen, mit Scholz, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey DEU: Abschluss BDEW Kongress 2022, Berlin + 13.30 "Herausforderungen für die Netzinfrastruktur" u.a. mit Klaus Müller, Präsident Bundesnetzagentur + 14.35 CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz, Statement zur Energiepolitik und Gespräch 14:00 DEU: Videodiskussion des Deutschen Instituts für Altersvorsorge "Einkommen und Auskommen - wie geht es der Mittelschicht in Deutschland?" 15:00 DEU: Produktionsstart des Volkswagen ID Buzz und ID Buzz Cargo mit Statements von Volkswagen Nutzfahrzeuge Produktionsvorstand Josef Baumert und dem Betriebsratsvorsitzenden Stavros Christidis. LUX: Gutachten des EuGH-Generalanwalts zu Rechtsstreit um Markenschutz auf Online-Marktplätzen SWE: Umweltgipfel Stockholm+50 in Schweden, Stockholm HINWEIS GBR: Feiertag, Börse geschlossen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi NNN