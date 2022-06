 Wirtschaft: TAGESVORSCHAU: Termine am 09. Juni 2022

Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 09. Juni

FRANKFURT ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Pre-Close Trading Update 10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Traton SE Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Gigaset, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Bilanz-Pk 10:00 DEU: Envia Tel GmbH, Bilanz-Pk (online) 11:00 DEU: Beiersdorf, Capital Markets Day 17:00 USA: Salesforce, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: AMD, Analyst Day TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 05/22 06:30 NLD: Verbraucherpreise 05/22 08:00 DEU: Arbeitskostenindex Q1/22 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland, Bundesländer und grenzüberschreitende Fahrten) 05/22 12:00 IRL: Verbraucherpreise 05/22 13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit Notenbank-Präsidentin Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Abschluss 2. Handelsblatt Wasserstoff Gipfel 2022, Essen 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Auskunftsrecht bei Weitergabe personenbezogener Daten zu Marketingzwecken, Luxemburg 10:00 DEU: Online-Pk Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, zu Vorschlägen für eine sozial-ökologische Reform der Mehrwertsteuer für eine Entlastung der Umwelt und des Klimas 10:20 DEU: Jahresversammlung des ifo-Instituts unter dem Motto „Geld- und Fiskalpolitik in der EU unter veränderten geopolitischen Bedingungen”, München Zu dem Thema wird Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, zunächst einen Eröffnungsvortrag halten (per Video zugeschaltet). Danach ist eine Podiumsdiskussion mit ifo-Präsident Clemens Fuest, Sabine Mauderer, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank sowie der Präsidentin des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, Jeromin Zettelmeyer geplant DEU: Besuch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg + 12.00 Statements vor dem Gespräch von Bundeskanzler Olaf Scholz und Jens Stoltenberg DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht auf der re:publica-Bühne über die globalen Herausforderungen der Digitalisierung ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi NNN