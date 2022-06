 Wirtschaft: TAGESVORSCHAU: Termine am 13. Juni 2022

Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 13. Juni

FRANKFURT ^ TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: BASF, Pressekonferenz Agricultural Solutions 13:00 NLD: ING Groep, Investor Day 14:30 DEU: GSW Immobilien, Hauptversammlung 15:00 USA: New York Times, Investor Day 20:00 USA: General Motors, Hauptversammlung 22:05 USA: Oracle, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 06/22 08:00 GBR: Industrieproduktion 04/22 08:00 GBR: Handelsbilanz 04/22 08:00 GBR: BIP 04/22 08:00 DEU: Insolvenzen Q1/22 09:00 TUR: Leistungsbilanz 04/22 09:00 TUR: Industrieproduktion 04/22 10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q1/22 12:00 FRA: OECD, Frühindikator 05/22 14:00 POL: Leistungsbilanz 04/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Verkündungstermin im Rechtsstreit um einen gescheiterten Maskendeal der bayerischen Staatsregierung, München 08:30 DEU: Treffen Wissenschaftsminister G7-Staaten, Frankfurt/M. + 9.10 Uhr Eröffnung des Treffens durch Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) + 10.30 Pressestatement von Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger + 17.00 Abschluss-Statement von Bundesministerin Bettina-Stark-Watzinger Die Mitglieder sind Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. 09:30 DEU: Europäischer Gipfel für Familienunternehmen u.a. mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Veranstalter: European Family Business (EFB) und Die Familienunternehmer 09:00 DEU: Fortsetzung Ostdeutsches Wirtschaftsforum, Bad Saarow + 09.05 Rede von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 10.45 Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach zu „2. Jahre Tesla: Was haben wir gelernt?” + 11.00 u.a. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze, Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee + 12.15 u.a. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig, Jürgen Fuchs, Vorsitzender der Geschäftsführung, BASF Schwarzheide GmbH + 14.25 Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel + 14.40 Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhardt Meyer 10:30 DEU: Konferenz ostdeutscher Regierungschefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz + 16.30 geben Bundeskanzler Olaf Scholz, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sowie der Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland ein Statement ab 12:00 DEU: BGH verhandelt im VW-Dieselskandal zu Forderungen eines Inkassodienstleisters und möglichem Restschadenersatz bei EU-Reimporten 13:00 DEU: Nach dem VW-Dieselskandal: Arbeitsgericht verhandelt weitere Kündigungsschutzklage eines Ex-Managers 13:00 CHE: BIZ, Quartalsbericht LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Landwirtschaft und Fischerei, Luxemburg HINWEIS AUS: Feiertag, Börse geschlossen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi NNN