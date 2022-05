 Wirtschaft: TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Mai 2022

Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 23. Mai

FRANKFURT ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Voltabox, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz 10:00 DEU: bet-at-home.com, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Basler, Hauptversammlung (online) 14:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Statistisches Bundesamt zu Baufertigstellungen von Wohnungen, Jahr 2021 +10.30 Berlin: Präsentation des Wohnungsbau-Barometers der Bau- und Immobilienverbände 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 05/22 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 04/22 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 05/22 14:30 USA: CFNA-Index 04/22 15:00 BEL: Geschäftsklima 05/22 SONSTIGE TERMINE 08:15 CHE: Beginn der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) + 09.45 Energieausblick: Die Krise überwinden u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 11.15 Rede Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine + 14.00 Rede Tamim Bin Hamad Bin Khalifa Al Thani, Emir Katar + 15.00 "Sport als verbindende Kraft", u.a. mit Tamim Bin Hamad Bin Khalifa Al Thani, Emir Katar und Fifa-Präsident Gianni Infantino + 16.15 "Die Zukunft der Demokratie", u.a. mit dem lettischen Präsidenten Egils Levits + 16.30 "Die Zukunft der Demokratie", u.a. mit Kristalina Georgiewa, Direktorin des Internationalen Währungsfonds IWF 10:00 EUR: Online-Pressekonferenz zum EU-Frühjahrspaket Exekutiv-Vizepräsident Valdis Dombrovskis und EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni geben eine Pressekonferenz zum Frühjahrspaket des Europäischen Semesters 2022 10:00 DEU: Jahres-Pk Verband für Schiffbau und Meerestechnik 2022 mit Präsident Harald Fassmer und Hauptgeschäftsführer Reinhard Lüken DEU: 11:00 Digitales Pressegespräch Deutscher Bauernverband zu Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und Vorschlägen für die Versorgungssicherheit EUR: Rohstoff-Gipfel der EU (online) +12.30 Eröffnungsrede Kommissionsvizepräsident und Mariya Gabriel, Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz besucht den Niger BEL: Treffen der Eurogruppe, Brüssel ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi NNN