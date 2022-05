 Wirtschaft: TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Mai 2022

Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 30. Mai

FRANKFURT ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Gerry Weber, Q1-Zahlen, Geschäftsbericht 2021 10:30 DEU: Otto Group, Bilanz-Pk, Hamburg TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Adler Group, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 05/22 08:00 DEU: Außenhandelspreise 04/22 08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex, Q1/22 (Vierteljährliche Verdiensterhebung) 08:00 DEU: Tarifverdienste (Vierteljährlicher Tarifindex) Q1/22 08:00 SWE: BIP Q1/22 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/22 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/22 (vorläufig) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 05/22 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 05/22 10:00 ITA: Erzeugerpreise 04/22 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 05/22 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 05/22 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 04/22 14:00 DEU: Verbraucherpreise 05/22 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Eröffnung der World Canals Conference (WCC) - internationale Plattform für das Thema Binnenwasserwege, Leipzig DEU: Sitzungen der Bundestagsfraktionen + 09.00 Pressegespräch Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann + 13.00 Statement Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge + 14.45 Statement Fraktionsvorsitzende der Linken, Amira Mohamed Ali + 14.45 Statement AfD-Fraktionsspitze + 15.00 Statement FDP-Fraktionsvorsitzender Christian Dürr vor der Sitzung (1700) + 16.45 Statement Unions-Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz (CDU) und CSU-Fraktionsvorsitzender Alexander Dobrindt + 15.00 Fraktionssitzung der Linken + 17.00 FDP-Fraktionssitzung + 15.45 Statement SPD-Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich + 18.00 SPD-Fraktionssitzung 10:00 DEU: Pressegespräch KfW: Gründungsmonitor 2022 Die Chefvolkswirtin der Förderbank, Fritzi Köhler-Geib, berichtet über die Zahlen von Existenzgründungen im vergangenen Jahr. 10:30 DEU: 23. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) Mit dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil, dem stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Carsten Linnemann und der Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Claudia Müller. 11:30 DEU: Deutsche Bahn, Telefon-Pk mit DB-Chef Richard Lutz zur aktuellen Lage mit zahlreichen Baustellen und steigenden Fahrgastzahlen 17:00 EUR: EU-Rechnungshof legt Bericht über Ausgaben fürs Klima im EU-Budget vor EUR: EU-Sondergipfel (1. Tag) Auf der außerordentlichen Tagung des Europäischen Rates wollen die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten über die Situation in der Ukraine, die Bemühungen zur Stärkung der Verteidigung sowie die Energie- und Ernährungssicherheit beraten. DEU: Beginn der Hannover Messe (bis 2. Juni) + 0730 - 0830: Pk Telefónica + 0830 - 0900: Pk Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), mit Präsident Siegfried Russwurm + ab 0900: Messerundgang mit Bundeskanzler Olaf Scholz + 0900 - 0930: Pk Elektro-, Elektronik- und Digitalverband ZVEI + 0930 - 1000: Pk Maschinenbauverband VDMA, mit Präsident Karl Haeusgen + 1000 - 1100: Pk Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik + 1100 - 1145: Pk Qualcomm zum „Internet der Dinge” + 1100 - 1200: Pk Verein deutscher Ingenieure + 1100 - 1200: Pk Hydrogen and Fuel Cells Europe + 1200 - 1300: Pk Festo + 1300 - 1400: Pk Arbeitsgemeinschaft der Zulieferindustrie + 1400 - 1500: Pk und Standrundgang Fraunhofer-Gesellschaft + 1400 - 1500: Pk Rittal + 1500: „Pressetour” über den Stand von Microsoft + 1500 - 1600: Pk Schneider Electric + 1500: Vortrag von Peter Liggesmeyer, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Software-Engineering (IESE), anschließend Podiumsdiskussion zum Thema „Die Zukunft von Industrie 4.0” + 1530 - 1630: Pk Automatisierungs- und Standardisierungsverband ODVA + 1630 - 1730: Pk Harting + 1800 - 2000: „Niedersachsen-Abend” auf der Hannover Messe, veranstaltet von den Unternehmerverbänden Niedersachsen HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi NNN