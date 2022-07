 Wirtschaft: Umfrage zum 9-Euro-Ticket: Mehrheit will dauerhaft günstiges Angebot

Umfrage zum 9-Euro-Ticket: Mehrheit will dauerhaft günstiges Angebot

Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung will einer neuen Umfrage zufolge auch nach dem Ende des 9-Euro-Tickets ein dauerhaft günstiges Angebot im öffentlichen Nahverkehr. 85 Prozent der Befragten äußerten sich entsprechend, wie aus der Umfrage hervorgeht, die das Meinungsforschungsinstitut Ipsos am Mittwoch vorgestellt hat. "Dabei sprachen sich 43 Prozent für eine Fortführung des 9-Euro-Tickets in seiner jetzigen Form aus", hieß es. Rund 27 Prozent wären hingegen auch mit einem etwas teureren Ticket zufrieden, das den Staat weniger koste.