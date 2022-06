 Wirtschaft: Umweltministerin Lemke hofft auf Lösung in Verbrenner-Streit mit FDP

Umweltministerin Lemke hofft auf Lösung in Verbrenner-Streit mit FDP

BERLIN (dpa-AFX) Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat sich optimistisch geäußert, in den kommenden Tagen mit der FDP noch eine gemeinsame Linie der Bundesregierung zum in der EU geplanten Verbrenner-Aus ab 2035 zu finden. "Ich bleibe dabei, dass ich optimistisch bin, dass wir eine gute Regelung finden und bei der bisher beschlossenen Linie der Unterstützung des Fit-for-55-Paketes bleiben werden", sagte Lemke am Donnerstag im Deutschlandfunk über die Haltung der Bundesregierung zum Klimaschutzpaket der EU. Es würden jetzt weiterhin Gespräche geführt, erklärte sie weiter.