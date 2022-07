 Wirtschaft: UN-Chef Guterres erleichtert über Lösung für Getreide-Exporte

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich erleichtert über die Vereinbarung zum Ende der Blockade ukrainischer Getreideausfuhren gezeigt und diese als "Leuchtfeuer der Hoffnung" bezeichnet. Das Abkommen "eröffnet den Weg für umfangreiche kommerzielle Lebensmittelexporte aus drei entscheidenden ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer - Odessa, Tschornomorsk und Juschnyj", sagte Guterres am Freitag in Istanbul. "Dies ist eine Einigung für die Welt", betonte er.

ISTANBUL Die Verschiffung von Getreide und Lebensmittelvorräten auf die Weltmärkte werde dazu beitragen, "die globale Versorgungslücke bei Lebensmitteln zu schließen", und die weltweiten Nahrungsmittelpreise zu stabilisieren. "Es wird den Entwicklungsländern am Rande des Bankrotts und den am meisten gefährdeten Menschen am Rande einer Hungersnot Erleichterung bringen", so Guterres. Er dankte der Ukraine und Russland und der Türkei für die Vermittlung. Er mahnte zugleich, alle Seiten müssten nun ihren Verpflichtungen nachkommen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen