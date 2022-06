 Wirtschaft: UN-Expertin: Klima der Angst und Willkür in Belarus

UN-Expertin: Klima der Angst und Willkür in Belarus

In Belarus herrscht nach dem Bericht einer UN-Menschenrechtsexpertin ein Klima der Angst und Willkür. Menschenrechtsverletzungen seien an der Tagesordnung, sagte Sonderberichterstatterin Anaïs Marin im UN-Menschenrechtsrat in Genf. Die Rechte der Menschen etwa auf friedliche Versammlungen oder freie Meinungsäußerung würden immer weiter eingeschränkt, unter anderem durch ein Verfassungsreferendum, das der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko im Februar abhalten ließ. Dieser Prozess sei undurchsichtig gewesen.