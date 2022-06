 Wirtschaft: Union meldet Gesprächsbedarf über Details des Sondervermögens an

Der Verteidigungsausschuss des Bundestages will noch am Mittwoch mit einer Sondersitzung über die Verwendung des 100-Milliarden-Euro-Pakets für die Bundeswehr beraten. Nach dpa-Informationen sollen sich die Fachpolitiker am frühen Abend treffen, um auf Drängen der Union über Details der Projektliste zu sprechen. Ampel-Koalition und Union hatten sich am Sonntagabend nach wochenlangem Ringen auf die gesetzlichen Grundlagen für das geplante Sondervermögen geeinigt. Damit gibt es im Grundsatz grünes Licht für Waffenbestellungen bei der Rüstungsindustrie in großem Stil.