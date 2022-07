 Wirtschaft: Uniper beantragt Stabilisierungsmaßnahmen bei Bundesregierung

Der Energiekonzern Uniper hat bei der Bundesregierung einen Antrag auf Stabilisierungsmaßnahmen gestellt. Der mit dem Antrag eingereichte Vorschlag basiere zunächst auf einer fairen Kostenverteilung, teilte der Konzern am Freitag in Düsseldorf mit. Dabei geht es um die Weitergabe von Preissprüngen beim Einkauf an die Kunden. Darüber hinaus enthalte der Vorschlag Eigenkapital-Komponenten, durch die der Bund sich an Uniper beteiligen könnte, hieß es in der Mitteilung weiter. Zudem sehe der Vorschlag Fremdkapitalmittel durch eine Aufstockung der KfW-Kreditlinie vor. Diese hat der Konzern bislang nicht gezogen.