 Wirtschaft: US-Anleihen: Deutliche Gewinne zum Start

US-Staatsanleihen sind am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,55 Prozent auf 116,45 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 3,21 Prozent. Am Dienstag war sie mit 3,49 Prozent auf den höchsten Stand seit elf Jahren gestiegen.

NEW YORK Marktteilnehmer begründeten die Kursgewinne mit einer Gegenbewegung auf die teils heftigen Verluste in den vergangenen Tagen und Wochen. Aufgrund vielerorts stark steigender Leitzinsen sind die Kurse vieler Anleihen in historisch hohem Tempo eingebrochen. Im Gegenzug sind die Kapitalmarktrenditen stark gestiegen. In der laufenden Woche hatten mit der US-Notenbank Fed, der Bank of England und der Schweizer Notenbank gleich drei prominente Zentralbanken ihre Geldpolitik gestrafft, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Im Handelsverlauf stehen in den USA Produktionszahlen aus der Industrie auf dem Programm. Außerdem wird ein Sammelindikator für den Konjunkturverlauf erwartet.