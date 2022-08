 Wirtschaft: US-Anleihen: Deutliche Kursgewinne nach Inflationszahlen

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nach überraschend deutlich gesunkenen Inflationsdaten zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,75 Prozent auf 120,38 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 2,71 Prozent.

NEW YORK In den USA hat die Dynamik des Preisanstiegs im Juli stärker als erwartet nachgelassen. Die Inflation schwächte sich laut Arbeitsministerium auf 8,5 Prozent ab. Im Juni hatte die Teuerung in der größten Volkswirtschaft der Welt noch bei 9,1 Prozent gelegen und damit auf dem höchsten Stand seit über 40 Jahren. Volkswirte hatten mit einem Rückgang der Inflation gerechnet, waren aber im Schnitt von einer etwas höheren Rate von 8,7 Prozent ausgegangen.

"Wahrscheinlich hat die Inflation den Höhepunkt überschritten", kommentierten Volkswirte der Commerzbank. Allerdings spiele der Einbruch des Benzinpreises eine entscheidende Rolle. "Der weitere Rückgang der Inflationsrate dürfte daher nur langsam vonstatten gehen." Die US-Notenbank Fed dürfte den Leitzins auf der nächsten Sitzung erneut um 0,75 Prozentpunkte anheben, da sie einige Monate in Folge mit merklich fallenden Inflationsraten sehen wolle.