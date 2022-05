 Wirtschaft: US-Anleihen geben nach - Gute Stimmung an der Wall Street belastet

NEW YORK(dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag unter Druck geraten. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,46 Prozent auf 119,58 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 2,86 Prozent.

NEW YORK Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an der New Yorker Börse, die für eine schwächere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Papieren wie US-Anleihen sorgte. Die US-Aktienbörsen setzten die Erholung vom späten Freitagabend beschleunigt fort. Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank haben die zuletzt arg gebeutelten Technologiewerte inzwischen Bewertungsniveaus erreicht, die zu einem Abflachen der Verkaufswellen führen sollten, solange die Wirtschaft in den USA und der Europäischen Union nicht in eine Rezession abgleitet. "Dabei dürfte sich der Prozess der Stabilisierung über Wochen hinziehen", schrieben die Experten.