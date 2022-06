 Wirtschaft: US-Anleihen geben weiter nach

Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag zu Handelsbeginn gesunken und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,20 Prozent auf 116,58 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 3,24 Prozent. Sie lag jedoch unter ihrem Mitte-Juni markierten 11-Jahreshoch von 3,49 Prozent.

NEW YORK Die Aussicht auf einen freundlichen Handelsauftakt am New Yorker Aktienmarkt habe die Festverzinslichen im frühen Handel belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Nach Einschätzung von Anleihe-Experten der Commerzbank haben zuletzt festere US-Auftrags- und Wohungsmarktdaten ausgereicht, um die Renditen am US-Rentenmarkt weiter steigen zu lassen.

Im weiteren Tagesverlauf stehen neue US-Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten. Erwartet werden Kennzahlen zur Entwicklung auf dem Immobilienmarkt und zur Konsumlaune der US-Bürger.