 Wirtschaft: US-Anleihen geben zum Start weiter nach

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag ihre Verluste vom Wochenbeginn etwas ausgeweitet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,25 Prozent auf 118,17 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 3,0 Prozent.

NEW YORK Bereits im europäischen Handel waren die Anleihekurse überwiegend unter Druck geraten. Auslöser war ein Insiderbericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zur Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Demnach könnte die EZB die Leitzinsen am Donnerstag nicht wie zuletzt angenommen um 0,25 Prozentpunkte, sondern sogar um 0,5 Punkte anheben, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Die Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed sind derweil am Markt zuletzt etwas zurückgegangen.

Gemischt ausgefallene US-Konjunkturdaten aus der Immobilienbranche bewegten die Anleihenkurse indes kaum. Während die Baubeginne im Juni überraschend sanken, fiel die Zahl der Baugenehmigungen weniger stark als erwartet.