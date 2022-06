 Wirtschaft: US-Anleihen im frühen Handel etwas unter Druck

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben nach ihren deutlichen Vortagesverlusten etwas weiter nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel im frühen Handel am Mittwoch um 0,14 Prozent auf 119,67 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 2,85 Prozent.

NEW YORK Börsianer verwiesen als Belastung auf die freundlich erwartete Wall Street. Dort stünden die Zeichen auf Erholung. Entsprechend gering sei die Nachfrage nach sicheren Staatspapieren. Im Handelsverlauf dürften Stimmungsdaten aus Industrie, die Bauausgaben im April sowie später der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed Beachtung finden, bevor dann am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht ein weiterer wichtiger Indikator folgt. Die Fed hat in diesem Jahr ihre Zinsen bereits zwei Mal erhöht, um die hohe Inflation zu bekämpfen.