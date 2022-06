 Wirtschaft: US-Anleihen legen im frühen Handel leicht zu

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im frühen Handel etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,11 Prozent auf 119,16 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 2,91 Prozent.

NEW YORK Zum Handelsauftakt wurden in den USA enttäuschende Konjunkturdaten veröffentlicht. In den Monaten Januar bis März ist die Produktivität der größten Volkswirtschaft der Welt deutlich eingebrochen. Das Verhältnis von Produktion und Arbeitszeit fiel im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 7,3 Prozent. Damit konnte ein erneuter Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und ein deutlicher Rückgang der Ölpreise die als vergleichsweise sicher geltenden US-Staatsanleihen im frühen Handel nicht belasten. Im Handelsverlauf stehen weitere Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm. Veröffentlicht werden Daten zum Auftragseingang in der Industrie, die für neue Impulse sorgen könnten.