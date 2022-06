 Wirtschaft: US-Anleihen leiden unter nachlassender Risikoscheu

US-Staatsanleihen haben zur Wochenmitte an ihre deutlichen Vortagsverluste angeknüpft. Sie litten unter der im Tagesverlauf nachlassenden Risikoscheu der Anleger. Im Gegenzug stiegen die Renditen für die als besonders sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapiere.

NEW YORK Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) weitete angesichts schrumpfender Verluste an der Wall Street am Mittwoch sein moderates Anfangsminus aus - zuletzt verlor er 0,69 Prozent auf 119,02 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg auf 2,94 Prozent. Als entscheidender Kursfaktor an den Märkten erwiesen sich starke Stimmungsdaten aus der US-Industrie. Dem Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) zufolge verbesserte sich die Stimmung dort im Mai überraschend. Volkswirte hatten hingegen mit einer Stimmungseintrübung gerechnet.