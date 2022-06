 Wirtschaft: US-Anleihen nach US-Jobbericht unter Druck

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag mit Verlusten auf den Arbeitsmarktbericht für Mai reagiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,33 Prozent auf 118,89 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg auf 2,98 Prozent.

NEW YORK Die US-Wirtschaft hatte im Mai mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. "Die Dynamik am Arbeitsmarkt bleibt hoch", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Damit stünden aus Sicht der US-Notenbank Fed alle Ampeln auf Grün. Die Fed könne bei der Straffung der Geldpolitik weiterhin aufs Gaspedal treten. Der starke Arbeitsmarktbericht legitimiere schon heute den nächsten Schritt um 0,5 Prozentpunkte. Besonders freuen wird die Fed Altmann zufolge, dass sich der Anstieg der Löhne im Mai im Vorjahresvergleich schon den zweiten Monat in Folge verlangsamt hat. "Damit befeuern die befürchteten Zweitrundeneffekte die Inflation bislang nicht übermäßig zusätzlich", schlussfolgerte der Experte.