 Wirtschaft: US-Anleihen verzeichnen moderate Gewinne

US-Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,13 Prozent auf 118,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen ging auf 2,93 Prozent zurück.

NEW YORK Für etwas Auftrieb am Anleihemarkt sorgten zuletzt Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve. Zwei hochrangige Notenbanker, die als Vertreter einer straffen Geldpolitik bekannt sind, hatten die Erwartungen an einen besonders großen Zinsschritt auf der nächsten Sitzung trotz der hohen Inflation gedämpft. Fed-Direktor Christopher Waller und James Bullard, regionaler Fed-Chef von St. Louis, sprachen sich anstatt einer zuletzt an den Märkten diskutierten Anhebung um einen Prozentpunkt eher für einen Schritt um 0,75 Punkte aus.