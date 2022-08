 Wirtschaft: US-Anleihen: Wenig Bewegung zum Start

US-Staatsanleihen sind am Mittwoch wenig bewegt in den Handel gegangen. Zahlen vom Arbeitsmarkt gaben keine nennenswerten Impulse. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg geringfügig auf 117,03 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug 3,13 Prozent.

NEW YORK Arbeitsmarktdaten fielen schwach aus. Der Dienstleister ADP meldete für August einen landesweiten Aufbau von 132 000 Jobs, der deutlich hinter den Markterwartungen zurückblieb. Allerdings hat ADP seine Berechnungsmethode umgestellt. Die Analysten von Pantheon Macroeconomics hatten daher im Vorfeld die Markterwartungen angezweifelt, da die neue Methodik von ADP noch nicht bekannt gewesen ist.

"Unsere Daten deuten darauf hin, dass sich das Tempo der Neueinstellungen in letzter Zeit eher zurückhaltend entwickelt hat, möglicherweise weil die Unternehmen versuchen, die widersprüchlichen Signale der Wirtschaft zu entschlüsseln", kommentierte Nela Richardson, Chefvolkswirtin von ADP. "Wir könnten an einem Wendepunkt angelangt sein, an dem sich der superstarke Beschäftigungszuwachs in eine normalere Phase verwandelt."