 Wirtschaft: US-Präsident Biden will Zugang zu Abtreibung per Dekret schützen

US-Präsident Biden will Zugang zu Abtreibung per Dekret schützen

Zwei Wochen nach der Entscheidung des Obersten US-Gerichts zum Abtreibungsrecht will US-Präsident Joe Biden die Rechte von Frauen per Regierungsdekret stärken. "Präsident Biden hat deutlich gemacht, dass die einzige Möglichkeit, das Recht der Frau auf eine freie Entscheidung zu sichern, darin besteht, dass der Kongress ein entsprechendes Bundesgesetz verabschiedet", teilte das Weiße Haus am Freitag mit. "Bis es soweit ist, wird er alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die reproduktiven Rechte zu verteidigen und den Zugang zu sicheren und legalen Schwangerschaftsabbrüchen zu schützen." Biden wird das Regierungsdekret nach Angaben des Weißen Hauses noch am Freitag unterzeichnet.