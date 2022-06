 Wirtschaft: US-Vizepräsidentin Harris kündigt Klima-Initiative in Karibik an

US-Vizepräsidentin Harris kündigt Klima-Initiative in Karibik an

Beim Amerika-Gipfel in Los Angeles hat die US-Regierung eine gemeinsame Initiative mit den Staaten der Karibik zum Kampf gegen die Klimakrise angekündigt. "Wenn wir den Übergang zu sauberer Energie beschleunigen, eröffnet das in der gesamten Region große wirtschaftliche Chancen", sagte US-Präsidentin Kamala Harris am Donnerstag bei einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der Karibik. "Wenn wir uns zusammentun, um diese Bedrohung zu bekämpfen, kommt dies den Menschen in den Vereinigten Staaten und in der Karibik zugute, und wir alle profitieren natürlich von der Reduzierung der Emissionen."