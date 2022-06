 Wirtschaft: USA: Bauausgaben steigen leicht

In den USA sind die Bauausgaben im April nur leicht gestiegen. Im Monatsvergleich legten sie um 0,2 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlicheren Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresmonat legten die Ausgaben um 12,3 Prozent zu.

WASHINGTON Der US-Bausektor profitiert seit längerem von der hohen Nachfrage nach Wohnraum. Seit einiger Zeit wird er jedoch auch durch einige Entwicklungen gebremst, insbesondere durch erhebliche Materialengpässe, steigende Baupreise und anziehende Hypothekenzinsen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

