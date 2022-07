 Wirtschaft: USA: Industrie erhält mehr Aufträge als erwartet

Die US-Industrieunternehmen haben im Mai deutlich mehr Aufträge erhalten als erwartet. Die Bestellungen seien zum Vormonat um 1,6 Prozent gestiegen, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um lediglich 0,6 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Bestellungen um 0,7 Prozent gestiegen. Ohne Transportgüter wie Flugzeuge legten die Aufträge im Mai um 1,7 Prozent zu. Der Zuwachs folgt auf ein Plus von 0,6 Prozent im April./bgf/jha/

WASHINGTON NNNN Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen