 Wirtschaft: USA: Industrieproduktion steigt weniger als erwartet

Die Industrieproduktion in den USA ist im Mai weniger gestiegen als erwartet. Die gesamte Herstellung legte um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu, wie die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 0,4 Prozent gerechnet. Es ist der fünfte Anstieg in Folge. Allerdings lag der Zuwachs im Mai merklich unter den Vormonatswerten.

WASHINGTON Die Warenherstellung im Verarbeitenden Gewerbe ging um 0,1 Prozent zurück. Die Versorger und der Bergbau weiteten ihre Aktivität hingegen aus. Die Kapazitätsauslastung stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 79,0 Prozent. Das ist der höchste Wert seit Ende 2018. Allerdings liegt die Auslastung immer noch unter dem längerfristigen Durchschnittswert. Volkswirte hatten mit einem stärkeren Anstieg auf 79,2 Prozent gerechnet.

