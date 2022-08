 Wirtschaft: USA: Industriestimmung fällt auf niedrigsten Stand seit über zwei Jahren

Die Stimmung in der US-Industrie ist im Juli auf den niedrigsten Stand seit über zwei Jahren gefallen. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 52,8 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Juni 2000. Volkswirte hatten allerdings lediglich mit 52,0 Punkten gerechnet.

TEMPE Der Sektor werde durch zurückgehende Auftragseingänge belastet, schreibt das Institut. Der Unterindikator für die Auftragseingänge sank auf 48,0 Punkte und fiel damit besonders schwach aus. Die Lage bei der Preisentwicklung und den Lieferengpässen entspannte sich jedoch. Der Stimmungsindikator für die US-Industrie, der als Gradmesser für das gesamtwirtschaftliche Wachstum gilt, liegt weiterhin deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Werte über der Marke deuten auf eine wirtschaftliche Belebung hin. Darunter signalisiert der Indikator eine Schrumpfung. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

