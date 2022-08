 Wirtschaft: USA: Neubauverkäufe fallen deutlich stärker als erwartet

In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser deutlich stärker als erwartet gefallen. Im Juli seien die Verkaufszahlen im Monatsvergleich um 12,6 Prozent gesunken, teilte das Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Rückgang um 2,5 Prozent erwartet.

WASHINGTON Auf das Jahr hochgerechnet wurden im Juli 511 000 neue Häuser verkauft. Erwartet wurden 575 000 Verkäufe. Im Vormonat waren annualisiert 585 000 Häuser verkauft worden. Zuletzt wurde der Häusermarkt durch steigende Hypothekenzinsen und hohe Baukosten belastet. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

